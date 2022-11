Jung-Akademikerin rettet Mann nach Abschlussfeier das Leben

Während der Busfahrt erlitt ein Fahrgast einen Herzstillstand und fiel regungslos zu Boden

Eigentlich war die heute 23-jährige Marika Zabini aus Bozen auf dem besten Weg eine Top-Skifahrerin zu werden, als sie ihre Karriere wegen einer schweren Verletzung an den Nagel hängen musste.Also entschied sie sich, eine Ausbildung als Physiotherapeutin zu beginnen. Mit Erfolg: Am Donnerstag hatte sie die Ausbildung mit Summa cum laude (110 Punkten) bestanden.Am Freitagabend feierte der Studiengang nun die Abschlussfeier – auch Zabini war dabei – in den dabei üblichen Verkleidungen: Die 23-Jährige war als Sumoringerin verleidet.Für die Rückfahrt in die Stadt hatte man sich für den Bus entschieden. Und während der Fahrt passierte es: Ein etwa 50 Jahre alter Fahrgast erlitt einen Herzstillstand und fiel regungslos zu Boden.Marika Zabini, immer noch als Sumoringerin verkleidet, reagierte umgehend und begann mit der Reanimation und rettete dem Mann damit wohl das Leben.Die Notrufnummer wurde gewählt, der Mann wurde mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Bozen zur weiteren Behandlung gebracht.Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass die Bürger Erste-Hilfe-Kurse besuchen, um im Ernstfall sofort eingreifen und eventuelle auch Leben retten zu können.