Jungbär vom Artgenossen getötet und teilweise verzehrt

Bereits seit Tagen wurde in der Gegend die Anwesenheit einer Bärenmutter mit ihrem Jungen wahrgenommen. Es wird vermutet, dass der ausgewachsene männliche Bär das Jungtier getötet hat, um sich mit der Mutter paaren zu können. Spuren im Schnee ließen dies vermuten.Wie die Provinz Trient mitteilt, handle es sich dabei um ein ganz natürliches Verhalten. „Das passiert bei anderen Tierarten genauso, so grausam es für Menschen auch sein mag.“Die Überreste des jungen Bären wurden geborgen. Nun wird eine Genanalyse durchgeführt, um mehr über die Bärenpopulation in der Region zu erfahren.

mat