Junge (6) stirbt eingesperrt in Schulbus – Haftstrafen verhängt

Ein 6 Jahre alter Junge ist in Vietnam ums Leben gekommen, nachdem er in der brütenden Sommerhitze 9 Stunden in einem Schulbus gefangen war. Am Mittwoch sind dazu im Prozess in der Hauptstadt Hanoi die Strafen gegen 3 Angeklagte verhängt worden.