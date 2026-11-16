Zunächst konnten die beiden „langsam, aber doch“ unter telefonischer Anleitung der Bergrettung ihren Abstieg selbstständig fortsetzen. Auf einer Seehöhe von circa 2.800 Metern wurde aufgrund der immer größer werdenden Erschöpfung und zunehmenden Orientierungslosigkeit seitens der Bergrettung ein Notarzthubschrauber nachalarmiert. <BR \/><BR \/>Beide Personen waren unverletzt, jedoch stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Die Polizei berichtete weiters, dass die Deutschen bereits beim Aufstieg Probleme mit der Routenfindung hatten und keiner von ihnen über besondere alpine Erfahrung verfügen würde. Beim Abstieg vom Gipfel seien sie erneut vom Weg abgekommen.