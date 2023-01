Junge Frau am Bahnhof niedergestochen: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die junge Frau steht am Fahrkartenautomaten, als sich der Angreifer hinter sie stellt. - Foto: © ANSA / FACEBOOK

Die Frau geht zu Boden. Der Mann hat einen blauen Gegenstand, möglicherweise einen Sack oder Umschlag, in der Hand. - Foto: © ANSA / FACEBOOK

Die junge Frau stand vor einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Termini in Rom, als der Unbekannte mehrmals mit einem Messer auf sie einstach und dann flüchtete. Die Stiche verletzten ihre Leber und ihre Lunge.Der Zustand der Frau gilt als stabil, aber die Ärzte enthalten sich der Prognose. Die Polizei arbeitet nun daran, den genauen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.In den sozialen Medien kursiert ein Video, das den Vorfall zeigt. Es wurde von einem Nutzer gepostet und von einer Kamera aufgenommen, auf der der Ort („Termini“), das Datum 31. Dezember 2022 und die Uhrzeit, kurz nach 21.45 Uhr, eingeblendet sind. Man sieht einen dünnen, dunkel gekleideten Mann, der einen Hut mit Visier und möglicherweise eine Maske über dem Gesicht trägt; in der Hand hält er einen blauen Umschlag oder Sack.Die junge Frau ist von hinten zu sehen, trägt einen roten Rucksack und ist offenbar auf etwas vor ihr konzentriert. Der Mann nähert sich ihr von hinten und scheint sie mit seinem Arm am Hals zu packen und ihr einen Stich zu versetzen.Das Opfer geht zu Boden, steht dann auf und scheint zu versuchen, den Mann zu schlagen. Er schwingt jedoch einen zweiten Schlag mit seiner rechten Hand. In diesem Moment rennt die junge Frau weg und hält sich die Hände vor den Bauch. Der Mann läuft in die entgegengesetzte Richtung. Das, was er in der rechten Hand hielt, stopft er in die seine Tasche.