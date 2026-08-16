Eine in Lana lebende 30-Jährige, die im Bereich des linken Falschauerufers nahe der neuen Fußgänger- und Fahrradbrücke mit ihrem Mann und ihrem knapp zweijährigen Sohn Abkühlung suchte, bemerkte auf einer bachaufwärts gelegenen Kiesbank einen Mann, der sie anstarrte. <BR \/><BR \/>Der Unbekannte habe zunächst über seine Shorts sein Geschlechtsteil berührt, anschließend sein T-Shirt hochgezogen und seinen nackten Bauch gezeigt, gab die Frau bei den Carabinieri zu Protokoll. Schließlich habe er sein Geschlechtsteil entblößt. Die Familie verließ daraufhin den Ort des Geschehens. <BR \/><BR \/>Als der Exhibitionist bemerkte, dass die Frau ihren Mann verständigt hatte, soll er mit einem Fahrrad in Richtung Sinich davongefahren sein. Die Frau erstattete Anzeige gegen Unbekannt: „Die Person war nach meiner Einschätzung etwa 30 bis 35 Jahre alt, von kleiner Körpergröße und sehr schlanker Statur – mit sehr kurzen schwarzen Haaren“, sagt sie.