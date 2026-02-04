Nach ersten Erkenntnissen kam es im familiären Umfeld zu einem Streit, der eskalierte. Die Frau wurde zunächst geschlagen und anschließend mit einem Messer in den Rücken gestochen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270284_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Bruder stellte sich nach Polizeiangaben in der Nacht freiwillig. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. Eine Obduktion ist angeordnet worden. Der mutmaßliche Täter wurde in das Gefängnis von Secondigliano gebracht. Hinweise auf einen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität liegen nach Polizeiangaben nicht vor. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler wurde die Frau mit einem einzigen Messerstich in den Rücken tödlich verletzt. Zudem wies sie deutliche Spuren von Schlägen im Gesicht auf. Die Tat ereignete sich im Viertel Conocal im Stadtteil Ponticelli. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Auto in das evangelische Krankenhaus Villa Betania gebracht, starb dort jedoch kurz nach der Einlieferung. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73334519_gallery" \/><BR \/><BR \/>Laut den Ermittlern gab es Spannungen zwischen den Geschwistern. Ihre Mutter und deren Lebenspartner sitzen wegen Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Haft. Die beiden Geschwister waren in finanziellen Schwierigkeiten.