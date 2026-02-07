Die 21-jährige Rumänin war in ein Auto gezerrt worden, um sie zurück in ihre Heimat zu bringen, wo sie zur Prostitution gezwungen werden sollte. Polizisten konnten die Frau aus dem Pkw befreien. <BR \/><BR \/>Die 25-jährige Schwester, der 18-jährige Bruder sowie der 27-jährige Schwager wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.<BR \/><BR \/>Die 21-Jährige war seit zwei Jahren von ihrer Familie in Rumänien und in Österreich zur Prostitution gezwungen worden. Die Einnahmen behielten die Verwandten ein. <BR \/><BR \/>Aus diesem Zwang befreite sich die junge Frau und begann, selbstständig in einem Laufhaus in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu arbeiten.<h3>\r\nBei „Auswärtstermin“ entführt<\/h3>In der Nacht auf Samstag sollte sie über ihren Arbeitgeber zu einem Kunden in die Tichtelgasse in Meidling gebracht werden. Ein 39-Jähriger fuhr die Frau zu dem Termin. <BR \/><BR \/>Dort angekommen näherten sich plötzlich drei Personen dem Fahrzeug, sprühten dem Chauffeur Pfefferspray ins Gesicht, packten die 21-Jährige und zerrten sie in ein Fahrzeug.<BR \/><BR \/> Sie flüchteten mit der Rumänin auf die Ostautobahn (A4) in Richtung Fischamend.<BR \/><BR \/>Der Chauffeur verständigte die Betreiberin des Laufhauses, die wiederum die Polizei wegen der Entführung alarmierte. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung hielten Beamte der Polizeiinspektion Schwechat den Pkw auf der A4 an und befreiten die Frau aus dem Fahrzeug. <BR \/><BR \/>Die drei Familienmitglieder wurden festgenommen. In einer ersten Befragung gab die 21-Jährige an, dass sie gegen ihren Willen in ihre Heimat nach Rumänien gebracht und zur Ausübung der Prostitution gezwungen werden sollte.