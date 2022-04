Junge Männer außer Rand und Band: Gewaltszenen in Bozen Süd

Ein Video, verbreitet in den Sozialen Netzwerken, sorgt für viel Aufsehen in der Landeshauptstadt: Es zeigt den Bereich vor dem Interspar in der Bozner Buozzistraße, offenbar am vergangenen Montag. Eine größere Gruppe junger Männer ist in heller Aufregung: Fäuste fliegen, einige rennen, treten nach anderen. Einer mit Kapuze hält ein großes Messer in der Hand und läuft damit in Richtung der Kamera. Dann endet die Szene.