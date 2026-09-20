Von <b>Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/><b>Welche Argumente sprechen gerade für junge Menschen unter 30 dafür, Geld an der Börse zu investieren?<\/b><BR \/>Christof von Wenzl: Wenn man sich nicht schon in jungen Jahren um die Geldanlage kümmert, wird man spätestens in der Rente vom demografischen Wandel überrollt. Denn die Menschen werden immer älter – was einerseits schön ist, aber auf der anderen Seite eine Belastung für das Rentensystem, das nicht mehr finanzierbar ist. Staaten heben deshalb das Rentenalter an und die Rentenhöhe wird wohl auch nicht nach oben gehen. Junge Menschen haben an der Börse aber einen Vorteil, den selbst alte Hasen dort nicht mehr haben: Zeit und den Zinseszinseffekt, den Albert Einstein einst als achtes Weltwunder bezeichnet hat.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Heute ist Investieren an der Börse viel leichter als noch vor 20 Jahren – u.a. durch Onlinebanken bzw. Neobroker. Ist das mehr Chance oder Risiko?<\/b><BR \/>Wenzl: Der Zugang ist demokratisiert worden – es geht einfacher, schneller, geschickter. Das Problem an diesem „Do it yourself“-Prinzip ist: Wenn man es erfolgreich praktizieren möchte, muss man wissen, was man tut. Denn so leicht, wie es oft suggeriert wird, ist es nicht. Es gibt schon einen Grund, wieso es Fachleute in der Bank bzw. Finanzberater gibt, die helfen, Vermögen intelligent zu strukturieren. Wenn ich heute bei der Heizung ein Problem habe, kann ich natürlich YouTube-Videos schauen und probieren, sie selbst zu reparieren. Vielleicht bin ich auch kurzfristig erfolgreich. Aber irgendwann gehe ich in den Keller und habe dort einen Wasserschaden. Übrigens: Das schnelle Kaufen und Verkaufen über Neobroker ist oft auch ein Nachteil. Denn schnelle Entscheidungen sind oft nicht die richtigen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie können lokale Banken mit den teils verlockenden Angeboten von Neobrokern mithalten?<\/b><BR \/>Wenzl: Die Konkurrenz besteht sehr wohl. Aber die Banken können sich durch qualitativ hochwertige Beratung vom „Do it yourself“-Prinzip der Neobroker abheben. Es geht etwa darum, gewisse Klumpenrisiken zu vermeiden oder auf die ganz individuelle Situation der Kunden einzugehen. Ganz wichtig ist die Unterstützung in Crashzeiten. In schlechten Zeiten brauchen Anleger nämlich jemanden, der ihnen die Hand hält. Jemanden mit Erfahrung, der vor dummen Entscheidungen bewahrt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Leichter geworden ist in jüngster Vergangenheit auch die Informationsbeschaffung in puncto Börse: Ein, zwei Klicks – und man gelangt zu Geschäftsberichten, Börsen-Newslettern, Finanzpodcastsund Tipps von „Finfluencern“. Wie können hier gerade junge Menschen den Durchblick behalten?<\/b><BR \/>Wenzl: Auch in der Beschaffung von Finanzinformationen hat es eine Demokratisierung gegeben. Dabei gilt es aber, das Rauschen von wertvollen Informationen zu unterscheiden. Die Informationsflut lähmt einen eher, als dass sie hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. 90 Prozent sind irrelevant für die eigene Geldanlage, zehn Prozent sind aber wirklich wertvolle Infos. Das unterscheiden zu lernen, ist die Königsdisziplin.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Botschaften wie „So wirst du in kurzer Zeit mit Bitcoin zum Millionär“ o.Ä. sind gerade auch für junge Menschen sehr verlockend. Worauf gilt es hier zu achten, um nicht irgendwelchen Scharlatanen auf den Leim zu gehen?<\/b><BR \/>Wenzl: Es gibt den alten Spruch: „Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es zu gut, um wahr zu sein.“ Wir gehen heute von einer langfristigen durchschnittlichen Rendite von sieben Prozent pro Jahr aus. Wenn also jemand verspricht, garantiert diese sieben Prozent im Monat oder 80 Prozent im Jahr zu machen, dann sollte man skeptisch sein. Der berühmte Börsen- und Finanzexperte André Kostolany hat einmal gesagt: „Wer an die Börse geht, um schnell reich zu werden, wird schnell arm.“ Anlegen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wenn man versucht, Abkürzungen zu nehmen, geht das in der Regel schief.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Welche Chancen und Risiken sehen Sie beim Einsatz von KI an der Börse?<\/b><BR \/>Wenzl: Künstliche Intelligenz ist ein gutes Werkzeug, um Informationen und Daten zu beschaffen. Das ist die Chance. Zum Risiko wird KI aber, wenn ich das Denken abgebe und unreflektiert etwas übernehme. Entscheiden muss ich selbst.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ihr Vortrag ist betitelt „Finanzielle Seelenruhe in einer hektischen Welt. Mit welchen einfachen Tricks du gelassener beim Anlegen wirst.“ Können Sie einige Tricks verraten?<\/b><BR \/>Wenzl: Erstens: Den Social-Media- und den Medienkonsum zurückfahren. Besser, man liest ein gutes Buch über Geldanlage. Zweitens: Ein Investmenttagebuch führen, in das man alle finanziellen Entscheidungen reinschreibt. Mit dem Zurückblättern sieht man, wo man welchen Fehler gemacht hat. So erkennt man persönliche Fehlermuster und kann gegensteuern. Drittens: Ziele definieren. Darauf aufbauend kann ich einen Plan und ein Regelwerk erstellen, an die ich mich dann mit Disziplin halte.