Junge Ukrainerin erstochen aufgefunden: Ex-Mann festgenommen

Vor 3 Tagen wegen Schikanen durch den Mann Hilfe bei Polizei gesucht

Ex-Mann am Bahnhof von Bologna aufgespürt

Anastasias Ex-Mann auf einer Videoaufnahme im Zugbahnhof von Bologna. - Foto: © ANSA / Carabinieri

In Italien: Bereits 77 Frauenmorde in diesem Jahr

Die junge Frau war im März auf der Flucht vor dem Krieg mit dem Mann und ihrem 3-jährigen Kind nach Italien geflohen und arbeitete als Kellnerin in einem Restaurant in Fano.Am vorgestrigen Sonntag war sie nicht zur Arbeit erschienen. Den ganzen Abend über wurde sie gesucht, bis am nächsten Morgen die Feuerwehr und die Carabinieri ihre Leiche auf dem Feld fanden. Sie wies 3 Messerstiche auf. Die Carabinieri nahmen zeitnah Ermittlungen auf.Nach der Trennung von ihrem Mann, einem ägyptischen Konditor, wollte Anastasia ein neues Leben mit einem neuen Partner beginnen.Nach Angaben der Carabinieri war die Beziehung zwischen Anastasia und dem 32-jährigen Ägypter in den letzten Monaten immer konfliktreicher geworden. Vor 3 Tagen hatte sich die Ukrainerin an die Polizei gewandt, um die Schikanen anzuzeigen, denen sie seitens ihres Mannes ausgesetzt war. Diese Situation hatte Anastasia dazu veranlasst, ihre Wohnung zu verlassen und bei einem Freund und Arbeitskollegen Zuflucht zu suchen. Am Sonntagmorgen hatte sie beschlossen, zu ihrer Wohnung zurückzukehren, um einige persönliche Gegenstände zu holen: Hier traf sie auf ihren Ex-Mann, mit dem es – nach einer ersten Rekonstruktion des Tathergangs durch die Carabinieri – erneut zu einem Streit kam. Von diesem Moment an verlor sich jede Spur von ihr.Das Verschwinden Anastasias wurde von ihrem Freund gemeldet, der sich an die Carabinieri wandte. Die Ermittlungen wurden sofort eingeleitet, koordiniert von der Staatsanwaltschaft Pesaro.Der Ägypter, dessen Namen man nicht bekanntgab, wurde auf dem Bahnhof von Bologna aufgespürt, als er wahrscheinlich versuchte, das Land zu verlassen. Er wurde umgehend festgenommen und befindet sich nunmehr in Bologna in Untersuchungshaft. Die Wohnung des Verdächtigen und sein Auto wurden beschlagnahmt.„Wir sind schockiert, noch vor ein paar Tagen hatte Anastasia hier mit ihren Kollegen gearbeitet, und jetzt...“, sagte Mirco Carloni, in dessen Gasthaus die Frau seit Mai als Kellnerin arbeitete.Seit Anfang dieses Jahres sind laut Angaben des italienischen Innenministeriums 77 Frauen getötet worden. Fast jeden dritten Tag wird in Italien eine Frau ermordet.