Die beiden Jugendlichen waren in den frühen Morgenstunden hintereinander auf dem Gleiskörper im Ortsteil Klaus unterwegs, als sie der Zug erfasste. Während einer der beiden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen wurde, brachte die Rettung den anderen in das Diakonissenkrankenhaus Schladming. Er gab an, dass sie keine Ortskenntnisse hatten und auch ihre Mobiltelefone nicht funktionierten. Daher seien sie auf den Gleisen gegangen. Den Zug hätten sie weder gesehen noch gehört. Die Angehörigen der Burschen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.