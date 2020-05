Junger Bozner mit Covid-19 auf Intensivstation

„Das heißt, dass sich der junge Mann erst in den vergangenen 10 Tagen angesteckt hat“, gibt Gesundheitslandesrat Thomas Widmann zu bedenken.Und angesichts dieses neuen Infektionsfalles mit schwerem Verlauf weist der Gesundheitslandesrat erneut darauf hin, dass „das Virus weiterhin unter uns ist. Die Gefahr ist nicht vorbei. Wir müssen lernen, damit zu leben. Wir müssen Abstand halten, Mund- und Nasenschutz tragen und Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren. Ich kann das offensichtlich nicht oft genug sagen“, unterstreicht Widmann.Indessen werden auf der Covid-Intensivstation in Bozen, mittlerweile die einzige im Land, nur mehr 7 Patienten intensivmedizinisch behandelt.„Von den restlichen 4 Patienten, die in Österreich betreut wurden, durfte einer am Mittwoch und einer am Donnerstag nach Hause“, sagt Dr. Marc Kaufmann, Chef der Covid-Einsatzleitung.

lu