Am späten Montagabend haben die Carabinieri von Schlanders einen 22-jährigen Mann aus dem Burggrafenamt festgenommen: Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie 100 Gramm Kokain, bereits in verkaufsbereite Dosen verpackt.Der junge Mann wurde in den Hausarrest überstellt, die Drogen ins Labor von Leifers gebracht.

liz