Junger Mann im Kalterer See ertrunken

Nun ist es traurige Gewissheit: Der Badeunfall am Dienstagnachmittag im Kalterer See hat ein Todesopfer gefordert. Gegen 18.35 Uhr wurde der vermisste, etwa 25 Jahre alte Mann ausländischer Herkunft in etwa 4 Metern Tiefe von Einsatzkräften gefunden.