Junger Mann stürzt betrunken mit Motorrad und lässt Verletzten zurück

Ereignet hat sich dieser Vorfall am Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Matteotistraße in Meran: 2 Jugendliche stürzen mit dem Motorrad. Der Fahrer flüchtet, der Beifahrer bleibt leicht verletzt liegen. Er wurde nach der Erstversorgung ins Meraner Krankenhaus gebracht.Nur kurze Zeit später konnte auch der Fahrer ausfindig gemacht werden. Er hatte sich bei dem Sturz ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen, verweigerte jedoch die ärztliche Versorgung.Allerdings stellten die Stadtpolizisten 2 weitere Tatsachen fest, die für den jungen ukrainischen Staatsbürger noch ein Nachspiel haben dürften: Der junge Mann war betrunken und hatte keine Fahrerlaubnis für das Motorrad, mit dem es zu dem Sturz gekommen war.Die Stadtpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Ukrainer wurde Anzeige erstattet, das Motorrad sequestriert.