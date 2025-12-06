Beim Eintreffen der Polizei war der Mann nach wie vor in Rage und warf leere Flaschen gegen den Schalter. Die Polizisten konnten den bereits aktenkundigen Mann überwältigen und abführen. Der 21-Jährige, der um politisches Asyl in Italien angesucht hatte, wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.<h3>\r\nTäter seit Tagen auffällig<\/h3>Nach Angaben der Mitarbeiter der Anlaufstelle war der Mann seit Tagen auffällig, immer wieder sei er in die Obdachlosenstelle gekommen, wo er u.a. das Personal bedrohte und die Eingangstür beschädigte.