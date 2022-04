Junger Sarner von Baum getroffen: Am Unterschenkel verletzt

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen ein junger Sarner: Er war bei Holzfällerarbeiten in der Fraktion Vormeswald, südlich von Sarnthein, von einem Baum- oder Astteil getroffen worden – seine Verletzung am Unterschenkel dürfte aber nicht allzu schwer sein.