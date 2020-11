Junger Surfer bei Hai-Attacke in Australien verletzt

Der Junge habe eine Verletzung am Knöchel und einen kleineren Biss im Finger erlitten und zunächst unter Schock gestanden, so die Einsatzkräfte. Er sei nicht in Lebensgefahr.Dies war schon der 2. Haiangriff in Port Macquarie in diesem Jahr. Im August wurde eine 35-Jährige an einem Bein verletzt. Sie wurde von ihrem Mann gerettet, der so lange auf den Raubfisch einschlug, bis dieser von der Frau abließ.Dieses Jahr war eines der schlimmsten für Australien was Haiattacken angeht. Bislang sind bereits 7 Menschen von den Raubfischen getötet worden, 9 wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

dpa