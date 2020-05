Drama in Kalifornien: Junger Surfer stirbt bei Hai-Attacke

Ben Kelly hatte keine Chance, er starb noch vor Ort, wie die Parkbehörde des US-Bundesstaates am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach am frühen Nachmittag rund 90 Meter vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz. Um welche Art Hai es sich gehandelt habe, sei derzeit noch nicht bekannt.Der junge Mann war in der Szene sehr bekannt. Er war eben nicht nur begeisterter Surfer, sondern fertigte in seinem eigenen Surf-Shop „Ben Kelly Surfboards“ auch Boards in Handarbeit her. Der Schock sitzt tief. Die Gewässer in der näheren Umgebung wurde nach der Hai-Attacke für 5 Tage für Schwimmer und Wellenreiter gesperrt. Zudem seien Warnschilder aufgestellt worden. Der Strand selbst ist zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie von 11 bis 17 Uhr geschlossen, ausgenommen sind Wassersportler.Ben Kelly hinterlässt seine Frau Katie.

dpa/stol