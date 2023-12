„Junges Ehrenamt braucht Anerkennung und weniger Bürokratie“

„Schenken einen Teil ihrer wertvollen Zeit“

„Belastung fast nicht mehr erträglich“

Das Ehrenamt leistet einen wichtigen Beitrag für die soziale Integration und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aktuell sind diese Eigenschaften wichtiger denn je.In der Katholischen Jungschar und bei Südtirols Katholischer Jugend ist die ehrenamtliche Tätigkeit nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch Ausdruck des christlichen Gebots der Nächstenliebe. Es gehört zur christlichen Überzeugung, sich für andere einzusetzen und zum Gemeinwohl beizutragen.„Allein in unseren Vereinen sind 3000 junge Menschen ehrenamtlich tätig. Wir sind stolz auf so viele motivierte junge Menschen und Erwachsene. Sie schenken einen Teil ihrer wertvollen Zeit der Gesellschaft und dafür sind wir unendlich dankbar“, bedanken sich Lena Wenger, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols und Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.Damit die ehrenamtlich Tätigen weiterhin motiviert ihren Einsatz bringen können, muss auch die Politik ihren Beitrag leisten. „So könnte es wertvoll sein, dass Ehrenamtliche öffentliche Verkehrsmittel vergünstigt nutzen können oder die Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Schule und Beruf ausgebaut wird“, betont Simon Klotzner.„Die Belastung der Vereine in den letzten Jahren in Folge der wachsenden Bürokratie ist fast nicht mehr erträglich“, unterstreicht Lena Wenger und fordert, dass die Südtiroler Politik an Erleichterungen arbeitet und diese zeitnah umsetzt.Der Internationale Tag des Ehrenamtes wird seit 1986 jährlich am 5. Dezember zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements begangen.