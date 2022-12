Junges Paar aus Italien in England getötet: 21-Jähriger festgenommen

Das Motiv ist nicht bekannt

Es soll sich um Nino Calabrò aus Barcellona Pozzo di Gotto und Francesca Di Dio aus Montagnareale handeln. Die beiden waren im Vereinigten Königreich, weil Calabrò dort im Gastgewerbe Arbeit gefunden hatte. Seine Freundin war über die Weihnachtsfeiertage zu ihm gefahren.Laut BBC hat die Polizei einen 21-jährigen Mann unter dem Verdacht des Doppelmordes festgenommen und bittet die Nachbarn um Mithilfe, um möglichst viele Informationen über den Doppelmord zu erhalten, der sich am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 10 und 11 Uhr ereignet haben soll.Die Wohnung von Nino und Francesca befindet sich in einem Flachbau in der Thornaby Road, in einem ehemaligen Pub, dem „Royal George“, wie der „Corriere della Sera“ berichtet: Bereits am Donnerstag wurde die Straße von der Polizei abgesperrt. Mit 6 Autos rückte diese an.Ein Beamter blieb die ganze Nacht vor Ort, und auch heute war noch ein ständiges Kommen und Gehen von Gerichtsmedizinern zu beobachten, die Taschen mit Beweismitteln vom Tatort transportierten, wie es heißt.Über das Motiv ist bis jetzt nichts bekannt. Nino, 25, war seit 2019 in England und arbeitete im nahegelegenen Grovesnor Casino in Stockton, während die erst 19-jährige Francesca vor einigen Wochen aus Sizilien zu ihm gekommen war, um gemeinsam Weihnachten zu verbringen.Er stammte aus Barcellona Pozzo di Gotto und sie aus Montagnareale, beides Städte in der Region Messina. Seit 3 Jahren waren die beiden beisammen.Freunde und Bekannte aus England und Italien stellten Beileidsbekundungen in den Sozialen Medien online.