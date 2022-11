Junges Paar mit Kleinkind wird von Unbekanntem angegriffen

„Er springt auf, tritt meinen Hund und mich, stürzt sich dann auf meinen Partner und den Kinderwagen“

Vom Angreifer fehlt jede Spur

Über die Max-Planck-Straße verließen die beiden gegen 12.15 Uhr ein Einkaufszentrum in Bozen Süd und machten sich auf den Heimweg.Wie die junge Mutter in den sozialen Netzwerken berichtet, stürmte plötzlich ein etwa 35-jähriger Mann – laut ihrer Beschreibung – afrikanischer Abstammung auf das Pärchen zu. „Er springt auf, tritt meinen Hund und mich, stürzt sich dann auf meinen Partner und den Kinderwagen“, beschreibt die junge Frau die dramatischen Sekunden.Das Paar ergriff sofort die Flucht. Derweil beugte sich der Angreifer zu Boden, hob mehrere Steine auf und warf sie nach den beiden. Diese konnten sich und das Kleinkind im Kinderwagen schützen. Der Mann suchte daraufhin das Weite und entfernte sich Richtung Süden.„Wir haben sofort über die Notrufnummer 112 die Polizei verständigt“, schreibt die junge Mutter weiter. Innerhalb kurzer Zeit war eine Streife vor Ort. Die Ordnungshüter ließen sich den Vorfall berichten und machten sich auf die Suche.Nach einem Hinweis eines Passanten wurden sie unter anderem in der Obdachlosen-Unterkunft im Ex-Alimarket in der Gobetti-Straße vorstellig. Vom Angreifer fehlte am Sonntag aber vorerst jede Spur.Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.