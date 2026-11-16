Jedes Jahr im Herbst beginnt für die Jungschar ein neues Arbeitsjahr. Um die über 350 Jungschar- und Minigruppen sowie die mehr als 2.000 ehrenamtlichen Gruppenleiter:innen zu unterstützen, besuchten die Vorsitzenden, Mitglieder der Diözesanleitung und Mitarbeitenden der Jungschar alle Dekanate Südtirols. Bei den insgesamt 18 Treffen wurden das Jahresthema, das Jahresprogramm und aktuelle Neuigkeiten vorgestellt. <BR \/><BR \/>„Der persönliche Austausch bei den Dekanatsbesuchen ist für uns besonders wertvoll. Wir erfahren, was die Gruppen bewegt, welche Themen sie beschäftigen und können gemeinsam neue Ideen weiterdenken“, so Matthias Komar, 1. Vorsitzender der Jungschar.<BR \/><BR \/>Ergänzt wurde der Start durch den Open-Air-Gottesdienst, Kursangeboten sowie durch Informationsabende für Ortsverantwortliche, rund ums Ministrieren und zur kommenden Aktion Sternsingen. Auch die Gruppen selbst sind mit ihrem Programm wieder gestartet: Bei ersten Gruppenstunden, feierlichen Aufnahmen neuer Ministranten und abwechslungsreichen Startaktionen kamen Kinder und Gruppenleiter wieder zusammen.<h3>\r\nKinder zeigen ihre Welt<\/h3>Im Mittelpunkt des neuen Arbeitsjahres steht das Jahresthema „Kommt, wir zeigen euch unsere Welt!“. Das Jahresthema macht darauf aufmerksam, wie wichtig Lebensräume sind, in denen Kinder sich sicher fühlen, sich entfalten und ihre Welt entdecken können. Dabei sollen sie auch selbst mitreden und mitgestalten können. <BR \/><BR \/>„Kinder sind Expert:innen ihrer eigenen Lebenswelt. Ihre Perspektiven, Wünsche und Anliegen sollen ernst genommen und bei Entscheidungen berücksichtigt werden. Dafür braucht es Erwachsene, die zuhören, ihre Sichtweise mitdenken und danach handeln“, so Komar.<h3>\r\nDas steht auf dem Programm<\/h3>Im Laufe des Arbeitsjahres stehen zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen auf dem Programm wie etwa die Aktion Sternsingen, die Ostergrußaktion und das große Kinderfest am 22. Mai 2027 in Nals. Mit der Vollversammlung am 5. Juni 2027 endet das Arbeitsjahr. Daneben gibt es vielfältige Weiterbildungsangebote für die ehrenamtlichen Gruppenleiter.<BR \/><BR \/>Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich herzlich bei den Jugenddiensten für die gute Zusammenarbeit bei den Dekanatsbesuchen und zahlreichen weiteren Aktionen. Ein Dank gilt auch dem Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die finanzielle Unterstützung der laufenden Tätigkeit.