Juni geht ohne neuen Hitzerekord zu Ende – Juli beginnt labil

Im heurigen Juni ist uns eine extreme Hitzewelle wie im letzten Jahr erspart geblieben und auch in den ersten Julitagen geht es durchschnittlich warm weiter. Dazu teils sonnig, teils starke Gewitter. ☀️⚡️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 30, 2020

Heute stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein, am längsten sonnig ist es im Vinschgau. Später am Tag ist hie und da ein Regenschauer möglich, mehr Regenschauer und Gewitter gibt es dann wieder ab morgen. Das labile Sommerwetter geht weiter. pic.twitter.com/Xu5ycAtP9k — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 30, 2020

„Der Sommer hat ohne Hitzewelle begonnen“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin, „und es ist auch bis in den Juli hinein keine große Hitze zu befürchten.“Ganz im Gegensatz zum Juni des vergangenen Jahres. Da bescherte uns eine Hitzewelle bis zu 39,9 Grad, was zugleich in Südtirol die höchste jemals in einem Juni gemessene Temperatur war. Heuer begann der Juni ziemlich frisch, endet jetzt warm und übers ganze Monat gesehen waren die Temperaturen durchschnittlich.Auch in den nächsten Tagen bleibt uns das labile Sommerwetter erhalten. Schon am morgigen 1. Juli gibt es wieder mehr Regenschauer und Gewitter.

stol