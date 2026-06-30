<BR \/>Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin lagen die Temperaturen im Juni um rund 2,5 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt. Die höchste Temperatur wurde am 27. Juni mit 37 Grad Celsius in Gargazon gemessen. Am kältesten war es am 4. Juni in Welsberg mit 2,4 Grad Celsius.<BR \/><BR \/>Dazu ergänzt der Landesmeteorologe: „Nach monatelanger Trockenheit gab es im Juni erstmals ergiebige Niederschläge: Die Monatsbilanz zeigte über ganz Südtirol gemittelt ein Plus von 50 Prozent.“<h3>\r\nDer Juli startet kühl<\/h3>„Die Hitzewelle wird nun gebrochen“, sagt Peterlin: „Am morgigen 1. Juli folgt eine Kaltfront mit verbreiteten Niederschlägen, und es kühlt vorübergehend spürbar ab. Am Donnerstag geht es mit normaleren Sommertemperaturen bis zu 33 Grad weiter.“