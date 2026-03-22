Das Referendum betrifft zentrale Strukturen des Justizsystems und hat eine breite politische und gesellschaftliche Debatte ausgelöst. Im Kern geht es um die Organisation der Justiz, ihre Unabhängigkeit und die Kontrolle ihrer Akteure.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-referendum-am-sonntag-und-montag-alles-was-sie-wissen-muessen-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sich ändern soll, lesen Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/>Die Wahllokale sind heute von 7 bis 23 Uhr sowie am morgigen Montag von 7 bis 15 Uhr geöffnet. <BR \/><BR \/> Die nächste Erhebung zur Wahlbeteiligung erfolgt um 19 Uhr.<BR \/><BR \/><i>Hier erklärt Dolomiten-Chefredakteur Elmar Pichler Rolle, worum es genau im Referendum geht:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n