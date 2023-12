Juwelier erschießt 2 Räuber: „Keine Notwehr“ – 17 Jahre Haft

Mario Roggero - Foto: © ANSA / FACEBOOK / 111

Salvini zeigt sich solidarisch

Der Juwelier wurde des Mordes an Giuseppe Mazzarino (58) und Andrea Spinelli (44) angeklagt. Sie waren 2 der 3 Räuber, die im April 2021 in sein Geschäft in Gallo di Grinzane Cavour (Provinz Cuneo) eingebrochen waren. Der Dritte, Alessandro Modica, konnte mit einer Wunde am Bein entkommen und wurde nach einigen Stunden festgenommen.Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre für Roggero gefordert. 5 Pistolenschüsse hatte der Juwelier auf die 3 Täter abgefeuert. Die Leichen wurden unweit des Geschäfts gefunden.Der Bürgermeister der Gemeinde, Gianfranco Garau, betonte, der Juwelier und seine Angehörigen seien eine „ehrliche Familie“. Aufs Juweliergeschäft war bereits 2015 ein Raubüberfall verübt worden. Damals sei der Geschäftsinhaber gefesselt und verletzt worden.Vizepremier Matteo Salvini zeigte sich mit Roggero solidarisch, habe dieser doch aus Notwehr gehandelt, sein Leben und sein Geschäft verteidigt: „Die Verbrecher sind diejenigen, die das Gefängnis verdienen.“Seit 2019 gilt in Italien eine Reform des Notwehr-Gesetzes, das Einbruchsopfern mehr Rechte gibt, sich gegen Einbrecher zu wehren – auch mit der Waffe. Das Strafsystem anerkannte davor ein Recht auf Notwehr nur unter bestimmten Bedingungen.