Ein Juwelier, der während eines Überfalls in seinem eigenen Geschäft in Nicolosi in der sizilianischen Provinz Catania zwei Räuber tötete, erhält einen Teil seiner Haftstrafe erlassen: Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat drei Begnadigungen ausgesprochen. Der Fall des Juweliers Guido Gianni hat dabei besondere Aufmerksamkeit geweckt.<h3>\r\nÜberfall und tödliche Schüsse auf der Flucht<\/h3>Der aus Turin stammende und in Catania ansässige Juwelier Gianni war bereits 2008 zum zweiten Mal Ziel eines Raubüberfalls geworden. Neun Jahre zuvor hatte er einen weiteren Überfall vereitelt, indem er in die Luft schoss. 2008 griffen die Täter seine Ehefrau an und bedrohten sie mit einer Waffe, die sich später als Schreckschusswaffe herausstellte. Gianni schoss daraufhin auf die Räuber.<BR \/><BR \/>Zwei 21-Jährige starben, ein dritter Täter wurde verletzt. „Ich habe meine Frau und meine Familie verteidigt, ich wollte niemanden töten“, erklärte Gianni damals den Ermittlern.<BR \/><BR \/>Nach Auffassung der Gerichte fielen die tödlichen Schüsse jedoch, als die Räuber bereits auf der Flucht waren. Eine Notwehrsituation wurde deshalb verneint. 2022 musste Gianni seine Haftstrafe antreten. Der Fall fand bald auch über die Gerichte hinaus Aufmerksamkeit.<BR \/><BR \/> Seine Ehefrau Maria Angela Distefano startete eine Petition für seine Begnadigung. Unterstützung erhielt sie unter anderem von der Europaabgeordneten der Lega, Susanna Ceccardi. Auch Verkehrsminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte sich für Gianni eingesetzt und ihn im Gefängnis Ucciardone auf Sardinien getroffen.<h3>\r\nVergleiche mit dem Fall Roggero<\/h3>Mit der Begnadigung Giannis werden nun Vergleiche zum Fall des piemontesischen Juweliers Mario Roggero gezogen. Dieser war wegen der Tötung zweier Räuber und der Verletzung eines dritten Täters zu 14 Jahren und neun Monaten Haft rechtskräftig verurteilt worden. Derzeit sitzt er in Mailand in Haft. Auch für Roggero fordert Salvini eine Begnadigung.<BR \/><BR \/>Die Fälle unterscheiden sich jedoch in den Tatumständen, den jeweiligen Gerichtsverfahren und den persönlichen Voraussetzungen. Mattarella hatte bereits im Juli betont, dass individuelles Verhalten die gemeinsamen gesetzlichen Regeln respektieren müsse. Eine Anpassung der Regeln an einzelne Fälle schwäche nicht die Sicherheit, sondern führe zu einem Rückzug des Staates, warnte der Präsident.<h3>\r\nStrafe auf unter vier Jahre reduziert<\/h3>Im Fall Gianni berücksichtigte Mattarella nach Angaben des Präsidialamts die positive Stellungnahme des zuständigen Überwachungsrichters sowie die bereits verbüßten fünf Jahre und drei Monate Haft. Die Begnadigung ist nur teilweise: Die Verurteilung bleibt bestehen, die Reststrafe wird jedoch auf weniger als vier Jahre reduziert. Damit kann das zuständige Gericht prüfen, ob Gianni seine Strafe im Rahmen einer Bewährung unter Aufsicht der Sozialdienste verbüßen kann.<BR \/><BR \/>Salvini bezeichnete die Begnadigung als „wunderbare Nachricht“. Wer bei der Ausübung seines Berufs angegriffen werde und dessen Ehefrau bedroht werde, dürfe nicht wie ein gewöhnlicher Verbrecher behandelt werden, erklärte der Lega-Chef. Auch der Fraktionsvorsitzende von Forza Italia im Europaparlament, Fulvio Martusciello, begrüßte die Entscheidung als Zeichen von „Ausgewogenheit und Menschlichkeit“.<h3>\r\nBegnadigung für zwei weitere Häftlinge<\/h3>Neben Gianni begnadigte Mattarella zwei weitere Gefangene. Einer von ihnen, Jahrgang 1972, war wegen Drogendelikten und anderer Straftaten zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Mattarella erließ die verbleibende Strafe von fünf Jahren, fünf Monaten und zehn Tagen. Ausschlaggebend waren die positiven Stellungnahmen der zuständigen Justizbehörden und der äußerst schwere, irreversible Gesundheitszustand des Mannes. Die Vollstreckung seiner Haftstrafe war deshalb bereits zuvor aufgeschoben worden.<BR \/><BR \/>Der dritte Fall betrifft einen 1981 geborenen Mann, der wegen Drogendelikten zwischen 2002 und 2009 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Mattarella erließ ihm ein Jahr und neun Monate der Reststrafe.