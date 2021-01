K2: Teamkollege von Tamara Lunger gibt auf – Sie kämpft weiter

Der 8611 Meter hohe K2-Gipfel im Karakorum in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Welt und gilt als extrem schwierig. Die Winterbesteigung ist erst vor wenigen Tagen erstmals gelungen. Auf Facebook teilte Alex Gavan seine Entscheidung den K2 zu verlassen mit folgenden Worten mit:*Zur Erklärung einer Aussagen im Post von Gavan: Mit Sergi, von dem er spricht, ist Sergi Mingote gemeint. Der spanische Extrembergsteiger, mit dem das Duo Lunger/Gavan viel Zeit im Basecamp und Lager 1 verbracht hat, ist am 16. Jänner am K2 tödlich verunglückt. Der Schock und die Trauer über den Verlust des Kollegen sind groß.Tamara Lunger reagiert auf die Entscheidung ihres Expeditionspartners, die Zelte abzubrechen, am Donnerstag ebenfalls auf FB, teilte folgendes Foto und schrieb:Auf diesen emotionalen Facebook-Post Lungers haben mittlerweile 5400 Personen mit Likes, Herzchen und Umarmungen reagiert, über 300 Personen kommentierten ihn und schickten ihr Liebe, Mut und Kraft. Dem schließen wir uns an.

vs