Die Einsatzkräfte entfernten das Brandgut aus der Feuerstelle und kontrollierten mittels Wärmebildkamera in regelmäßigen Abständen den Ofen, den gesamten Kaminverlauf innerhalb des Gebäudes sowie den Kaminaustritt im Dachbereich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der hinzugezogene Kaminkehrer machte sich vor Ort ein Bild der Lage und konnte nach den ersten Maßnahmen Entwarnung geben. Nach vollständiger Abkühlung wird der Ofen einer eingehenden technischen Überprüfung unterzogen. Durch die Aufmerksamkeit und das richtige Handeln der Bewohner, insbesondere durch das rechtzeitige Absetzen des Notrufs, konnte Schlimmeres verhindert werden.<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde waren die ersten Einsatzmaßnahmen abgeschlossen. Um sicherzustellen, dass es durch einen möglichen Wärmestau beziehungsweise die verzögerte Wärmeabgabe im Kamin zu keinem erneuten Temperaturanstieg kommt, kontrollierten die Einsatzkräfte nach weiteren zwei Stunden nochmals den gesamten Kaminverlauf. Auch die zweite Kontrolle verlief erfolgreich, somit konnte der Einsatz ohne weitere Zwischenfälle abgeschlossen werden.