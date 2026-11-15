Zwei verschreckte Kälber waren am Vormittag in felsigem und unwegsamem Gelände oberhalb der Zufahrt zu den Goldegghöfen in Jenesien geraten und kamen nicht mehr weiter. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384935_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Berg- und Höhlenrettung Bozen im CNSAS und der Freiwilligen Feuerwehr Jenesien konnten die Bergretter im AVS die Tiere unverletzt bergen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384938_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An der spektakulären Tierrettung war auch der Hubschrauber der Firma Elikos beteiligt.