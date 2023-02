Kälte, Regen, Schnee im Erdbebengebiet – Bereits 5000 Todesopfer

Foto: © ANSA / ERDEM SAHIN

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei im Grenzgebiet zu Syrien erschüttert. Mittags folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,5 für dieselbe Region. In der Türkei sind 10 Provinzen und nach Einschätzung der Regierung 13,5 Millionen Menschen betroffen.Offiziell starben bislang knapp 5000 Menschen. Bisherigen Informationen zufolge wurden zudem mehr als 15.000 Menschen verletzt.Die WHO geht aber davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch deutlich nach oben gehen werde. Sie geht davon aus, dass bis zu 20.000 Personen dem verheerenden Erdbeben zum Opfer gefallen sein könnten.Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach vom schwersten Beben seit 1939 und verkündete eine einwöchige Staatstrauer. In dem betroffenen Bereich habe es seit etwa 900 Jahren kein so großes Beben mehr gegeben, sagte die Geologin Charlotte Krawczyk vom Geoforschungszentrum Potsdam der ARD. Ob und wann weitere große Beben folgen, könne nicht vorhergesagt werden.US-Präsident Joe Biden sicherte Erdogan persönlich Unterstützung zu. Die beiden hätten am Montag telefoniert, teilte das Weiße Haus mit. In dem Gespräch habe Biden versichert, dass die USA dem Nato-Verbündeten Türkei „jede erforderliche Unterstützung“ zur Bewältigung der Tragödie zukommen ließen. Rettungsteams aus den USA würden schnell in die Türkei entsandt, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten in dem Erdbebengebiet zu unterstützen und den Menschen vor Ort zu helfen.