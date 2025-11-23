Die Nacht auf Sonntag war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaelter-als-im-gesamten-letzten-winter-bis-zu-minus-18-grad-celsius" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet,<\/a> eine ungewöhnlich kalte Novembernacht. <BR \/><BR \/>Die gemessene Temperatur von bis zu minus 18 Grad Celsius war sogar niedriger als die Tiefstwerte des gesamten vergangenen Winters.<BR \/><BR \/>Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt, mit Höchstwerten von 0 Grad in Bruneck bis 4 Grad in Meran. „Der Montag verläuft stark bewölkt, die Sonne zeigt sich nur selten. Tagsüber ist es meist noch trocken, am Abend und in der folgenden Nacht kann es vielerorts etwas schneien“, so der Landeswetterdienst. <h3>\r\nSchnee ab 500 Metern<\/h3>Der Dienstag beginnt mit vielen Wolken und einigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 1000 Meter. Im Tagesverlauf klingen Regen und Schneefall von Westen her ab.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>