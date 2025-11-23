<BR \/>Von einer ungewöhnlich kalten Novembernacht spricht Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Sonntagfrüh in den sozialen Medien. <BR \/><BR \/>„Vor allem dort, wo bereits Schnee liegt“ sei es besonders kalt gewesen, heißt es weiter. „So wurden in der Früh in Sexten knapp minus 18 Grad Celsius gemessen“, schreibt der Wetterfrosch. <BR \/><BR \/>Die gemessene Temperatur sei sogar niedriger als im gesamten vergangenen Winter – „im Jänner 2025 gab es minus 17 Grad Celsius“, so Peterlin. <h3>\r\nSo geht es weiter<\/h3>\r\n„Auch in der nächsten Woche bleibt es relativ kalt“; prognostiziert der Experte. Von Montag auf Dienstag sei wieder mit Schneefall zu rechnen, gegen Mitte der Woche soll es hingegen wieder sonniger werden. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a>