Kälteste Nacht des Jahres liegt hinter uns

Am Montagmorgen war es besonders im Pustertal klirrend kalt. In Welsberg etwa hatte es -15 Grad, in Toblach -14 Grad und in Bruneck -11 Grad.





Wirklich warm wird es auch im Laufe des sehr sonnigen und wolkenlosen Tages nicht. Die Temperaturen erreichen im Hochpustertal nur maximal -3 Grad und im Etschtal klettern sie auf +7 Grad.Auch am Dienstagmorgen wird es noch einmal ähnlich kalt, die Temperaturen liegen zum Teil deutlich im Minus. Am Nachmittag reichen die Höchstwerte von 0 Grad im Hochpustertal und 7Grad im Etschtal.Dank der polaren Kälte sind, wie berichtet, nun auch Teile des Kalterer Sees zugefroren. Am Wochenende wagten sich einige Wagemutige zum Eislaufen und Spazieren aufs etwa 7 Zentimeter dicke Eis.

