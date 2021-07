Kältetod im Sommer – Unterschätzte Gefahr am Berg

Am Monte Rosa im Aostatal hat sich vor knapp 2 Wochen eine Tragödie ereignet: 2 junge italienische Bergsteigerinnen sind erfroren, weil sie wegen schlechten Wetters nicht rechtzeitig gerettet werden konnten. „Die Kälte - vor allem auch in den Sommermonaten - ist mit Sicherheit eine unterschätzte Gefahr am Berg“, sagt Simon Rauch, Senior Researcher am Institut für Alpine Notfallmedizin der Eurac in Bozen und ärztlicher Leiter des Bergrettungsdienstes im AVS. + von Philipp Trojer