Kältewelle: Frostschutzberegnung aktiviert – Minus 10 Grad in Sexten

In den Obstwiesen musste die Frostschutzberegnung aktiviert werden. - Foto: © Hans Unterthiner

Eine Kältewelle hatte Südtirol derzeit fest im Griff. In Sexten und St.Jakob/Pfitsch sank die Temperatur in der Nacht auf den heutigen Mittwoch auf jeweils minus 10 Grad Celsius, gefolgt von Corvara mit minus 9 und Wolkenstein mit minus 8m Grad Celsius. Auch im Etschtal und im Unterland sanken die Temperaturen leicht unter 0.Auch während dieser zweiten von den 3 vorhergesagten Frostnächten dieser Kältewelle im April mussten in den Obstwiesen im Etschtal und im Unterland die Beregnungsanlagen als Frostschutz aktiviert werden, um die Blüten zu schützen.Landesmeteorologe Dieter Peterlin schätzt, dass morgen eine weitere Frostnacht folgen wird und dass es dann aber etwas milder werden wird.Am heutigen Mittwoch bleibt es sonnig. Im Tagesverlauf tauchen nur ein paar harmlose Wolken auf. Der Nordwind schwächt sich etwas ab. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 7 bis 16 Grad Celsius.