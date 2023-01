Kältewelle in Afghanistan: Zahl der Todesopfer steigt auf 166

3 Millionen Kinder von Mangelernährung bedroht

Seit dem 10. Jänner herrschen in Afghanistan Temperaturen von bis zu minus 33 Grad. Hinzu kommen heftige Schneefälle, eisige Stürme und Stromausfälle. Laut afghanischen Meteorologen ist dieser Winter „bei Weitem der kälteste in den vergangenen Jahren“.17 Menschen starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese Woche allein in einem einzigen Dorf in der nordöstlichen Provinz Badachschan an „akuten Atemwegsinfektionen“. Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse ist das Gebiet laut WHO für Helfer nur schwer erreichbar.Als Todesursachen nannte ein Ministeriumsvertreter in einer per Video veröffentlichten Erklärung auch Brände und Lecks in Gasheizungen, die afghanische Familien zum Heizen ihrer Häuser verwendeten.Afghanistan ist wegen seiner radikalislamischen Taliban-Regierung international isoliert. In dem Land herrschte schon vor der Kältewelle eine der schlimmsten humanitären Krisen weltweit. Mehr als die Hälfte seiner 38 Millionen Einwohner haben keine gesicherte Lebensmittelversorgung, 3 Millionen Kinder sind von Mangelernährung bedroht.Die internationale humanitäre Hilfe für Afghanistan wurde nach der Entscheidung der Taliban vom 24. Dezember, Frauen von der Arbeit in Hilfsorganisationen auszuschließen, weiter eingeschränkt. Eine Ausnahme wurde später für Frauen im Gesundheitsbereich gemacht, einige NGOs nahmen daraufhin ihre Arbeit wieder auf.