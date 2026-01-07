Am heutigen <b>Mittwoch<\/b> können sich zunächst noch einige Restwolken zeigen, im Tagesverlauf werden diese aber immer weniger und im ganzen Land scheint die Sonne. Im Norden Südtirols bleibt es noch einmal windig. Nach Frühwerten zwischen minus 16 und minus 4 Grad steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von minus 5 und plus 3 Grad.<h3>\r\nEs bleibt kalt – Ein wenig Schnee im Norden<\/h3>Abseits des Alpenhauptkamms beginnt der morgige <b>Donnerstag<\/b> sonnig, im Tagesverlauf tauchen überall Wolken auf und gegen Abend schneit es an der Grenze zu Nordtirol etwas. <BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Auch der Samstag verläuft wechselnd bewölkt. Gegen Abend kann es am Alpenhauptkamm wieder leicht schneien. <BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> bleibt es im Norden unbeständig, sonniger wird es im Süden.<h3>\r\nDie Auswirkung der Kälte<\/h3> Der wärmste Badesee der Alpen, der Kalterer See, hat schon eine leichte Eisdecke. Ein paar wenige Personen haben sich gestern schon mit den Schlittschuhen über den See gewagt. <BR \/><BR \/>Doch noch heißt es aufpassen: Man sollte noch warten, es ist gefährlich, das Eis auf dem Wasser noch äußerst dünn. Aber die Kälte in den kommenden Tagen könnte die Eisschicht wachsen lassen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>