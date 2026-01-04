<BR \/>Auf X schreibt Peterlin heute:„Guten Morgen nach einer recht kalten Nacht. Südtirols Kältepol liegt heute Morgen in St. Jakob\/Pfitsch mit -18°.“ Doch damit sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: „In der nächsten Nacht lässt der Wind nach und damit gehen die Temperaturen noch etwas weiter zurück.“<BR \/><BR \/>Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich die Kälte in den Bergen bemerkbar gemacht. In rund 2000 Metern Höhe wurden etwa minus 8 Grad gemessen. Nun greift die Kaltluft auch auf die Täler über. „Ab morgen gehen die Temperaturen auch in den Tälern zurück“, so Peterlin. Besonders frostig dürfte es in den kommenden Nächten werden.<BR \/><BR \/>Als vorläufig kälteste Phase nennt der Landesmeteorologe die Nacht von Sonntag auf Montag. Vor allem in höher gelegenen, schneebedeckten Tälern sind dabei Temperaturen bis zu minus 20 Grad möglich. Danach kündigen sich erste Wolken an, die den nächtlichen Temperatursturz etwas abbremsen könnten.<BR \/><BR \/>Entspannung ist dennoch nicht in Sicht. „Kalt bleibt es aber die ganze nächste Woche, erst danach dürften die Temperaturen wieder ansteigen“, erklärt Peterlin. Die Frage, ob es sich um ein außergewöhnliches Ereignis handelt, beantwortet er differenziert: Solche Kältewellen seien an sich nichts Außergewöhnliches, hätten in den vergangenen Jahren jedoch deutlich an Häufigkeit verloren und seien mittlerweile selten geworden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a>