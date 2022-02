Kämpfe um Flughafen – Treibstoffdepot explodiert – Radioaktiver Müll getroffen

Bei einem der ersten russischen Angriffe in der Nacht war nach ukrainischer Darstellung ein Treibstoffdepot in dem Vorort südwestlich von Kiew von mehreren Raketen getroffen und in Brand gesetzt worden.Wegen der anhaltenden Kämpfe konnten Feuerwehren nicht zum Löschen vorrücken. Der Feuerschein war nach Berichten von Augenzeugen am nächtlichen Himmel über Kiew sichtbar.Russische Streitkräfte haben in der Nacht auf Sonntag eine Deponie mit radioaktiven Abfällen in Kiew beschossen. Nach Angaben des staatlichen ukrainischen Katastrophenschutzes sollte die Bombardierung des Geländes aber nicht zu einer Druckentlastung des Lagers für radioaktive Stoffe führen.Seit Donnerstag, dem Tag, an dem die russische Invasion begann, wurden in der Ukraine Hunderte Zivilisten getötet und mehrere hundert verletzt. Dies berichteten die Vereinten Nationen und fügten hinzu, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer viel höher sein könnte.

apa