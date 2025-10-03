Telser galt als wichtiger Fürsprecher des Gedankens des „Independent Living“, der Forderung nach einem selbstbestimmten Leben für alle, unabhängig von körperlichen Einschränkungen, erinnert sein Wegbegleiter Alberto Stenico in den Sozialen Medien. Beharrlich habe er für die volle gesellschaftliche Anerkennung von Menschen mit Behinderung und für ihre gleichberechtigte Teilhabe gekämpft.<h3>\r\nBrückenbauer zwischen Kulturen und Sprachgruppen<\/h3>Als Sozialunternehmer baute Telser Strukturen auf, die nicht nur Betreuung, sondern auch echte Chancen boten. Er schuf Ausbildungsplätze, eröffnete neue Arbeitsfelder für jene, die der reguläre Arbeitsmarkt ausschloss, und verband dabei unternehmerisches Denken mit sozialem Verantwortungsbewusstsein. <h3>\r\n„Hat gezeigt, dass Inklusion mehr ist als ein politisches Schlagwort“<\/h3>Kollegen beschreiben ihn als Brückenbauer zwischen Kulturen und Sprachgruppen, als einen Menschen, der es verstand, Fachwissen mit Empathie und Weitblick zu verbinden. Unter anderem war Telser sechs Jahre lang, von 2014 bis 2020, Präsident des Dachverbandes für Gesundheit und Soziales.<BR \/><BR \/>„Er hat uns gezeigt, dass Inklusion mehr ist als ein politisches Schlagwort“, erinnert sich Stenico. Für viele war er Mutmacher, Vorbild und Ansporn, eigene Initiativen für gleiche Rechte zu ergreifen.