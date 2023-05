Känguru der Mathematik: Besondere Talente ausgezeichnet

Sie hatten beim Schulwettbewerb „Känguru der Mathematik“ in den sechs Kategorien Felix (1. und 2. Grundschulklasse), Ecolier (3. und 4. Grundschulklasse), Benjamin (5. Grundschulklasse und 1. Klasse Mittelschule), Kadett (2. und 3. Mittelschulklasse), Junior (1. und 2. Oberschulklasse) und Student (3. bis zur 4. Oberschulklasse) auf Landesebene die jeweils fünf besten Ergebnisse erzielt. Dafür wurden ihnen heute von der Direktorin der Pädagogischen Abteilung Gertrud Verdorfer und der Leiterin des Referats Kindergarten- und Schulentwicklung Eva Maria Brunnbauer (beide Deutsche Bildungsdirektion) eine Urkunde und ein Buchpreis überreicht. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte das Bläser-Ensemble der Musikschule Bozen unter der Leitung von Hubert Plunger.„Ein besonderer Dank gilt den 103 Schulkoordinatorinnen und Schulkoordinatoren, Lehrpersonen, Direktorinnen und Direktoren sowie den Mitarbeitenden in den Sekretariaten, die im Schuljahr 2022/2023 die Durchführung des Wettbewerbs an den Schulen in Südtirol ermöglicht haben“, betonte die Koordinatorin des Wettbewerbs Siglinde Doblander von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion.Der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“Am 16. März 2023 nahmen weltweit über 5 Millionen Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil. In Südtirol stellten sich fast 9.000 Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse der Grundschule bis zur 5. Klasse der Oberschule den kniffligen Multiple-Choice-Aufgaben. Der Wettbewerb findet seit 1995 jährlich weltweit am dritten Donnerstag im März statt. Mittlerweile ist er der teilnehmerstärkste Schüler-Wettbewerb weltweit und ein fester Bestandteil des Schuljahres an vielen Schulen Südtirols.Die Deutsche Bildungsdirektion kooperiert seit dem Schuljahr 2005/2006 mit den Veranstaltern des „Känguru der Mathematik Wettbewerbs“ in Österreich.