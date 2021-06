Kärnten: 5-jähriges Mädchen bei Autounfall getötet

Laut Polizei war der 23-Jährige gegen 4.45 Uhr mit seinem Auto auf der Abfahrt der Autobahn in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er aus vorerst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.Dort prallte er gegen den Pkw der 16-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, die im Zuge einer L17-Ausbildungsfahrt unterwegs war. Die 3 Verletzten wurden von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.Die Tochter der Beifahrerin starb, nachdem sie mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen worden war.Im Einsatz standen die Feuerwehren Bad St. Leonhard und Wolfsberg mit insgesamt 40 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen. An beiden Unfallautos entstand Totalschaden.

apa