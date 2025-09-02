Laut Polizei war das Schwerfahrzeug kurz vor 7 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße von Liebenfels in Richtung Feldkirchen unterwegs. Dabei geriet der Betonmischer aus zunächst ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in Fahrtrichtung nach links.<BR \/><BR \/>Das voll beladene Schwerfahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr – im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirchen, Liebenfels und Glanegg – befreite den Mann mit einer Bergeschere und weiteren technischen Hilfsmitteln. Der Schwerverletzte wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. <BR \/><BR \/>Am Betonmischer entstand Totalschaden. Herausfordernd war die Reinigung der Fahrbahn, über die sich ausgeronnener Beton ergossen hatte.