Kärnten: Frau (29) wird Opfer eines Sprengstoffanschlags

Die Explosion passierte gegen 8.00 Uhr. Nach der Detonation sahen Zeugen einen Mann, dessen Gesicht von einer Kapuze verdeckt war.Am späten Vormittag wurde in Klagenfurt ein Verdächtiger festgenommen. Da die Frau getrennt von ihrem Mann lebt, gab es Vermutungen, der Ex-Mann könnte hinter dem Anschlag stecken. Zum Festgenommenen machte die Polizei zunächst keine Angaben.Laut der Notärztin des Rotkreuz-Hubschraubers befindet sich die Frau in einem lebensbedrohlichen Zustand; sie erlitt ein Explosionstrauma. Die Patientin wird in Graz intensivmedizinisch betreut.Die Frau hat 3 Kinder, 2 davon befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs bei ihr in der Wohnung, das dritte war in der Schule. Die Kinder wurden bei den Großeltern untergebracht.Um welche Art von Sprengstoff oder Auslöser es sich gehandelt haben könnte, war laut Polizei zunächst völlig unklar.

apa