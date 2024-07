Kärnten: Kind von Hund in Kopf gebissen

Dramatischer Zwischenfall am Samstagnachmittag in Velden am Wörthersee. Der Golden Retriever habe trotz vertrautem Umgang des Hundes mit der Familie plötzlich und unerwartet zugebissen, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten.



Das Kind erlitt dabei Verletzungen am Kopf und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Polizei führt weitere Erhebungen durch.

apa