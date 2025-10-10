Während die Fassade des Kaiserhofs bereits 2007\/08 saniert wurde, macht nun das Innenleben Sorgen. „Das Haus ist ehrwürdig, aber manchmal eben auch alt. Es braucht eine Grundsanierung. Alles, was in den Mauern verläuft – Verkabelung, Rohre usw. –, muss erneuert werden. So heißt es für uns Löcher stopfen“, sagt Hartwig Gerstgrasser, Direktor der Landeshotelfachschule Kaiserhof. Kostenpunkt: 15,5 Mio. Euro.<BR \/><BR \/>Erst vergangene Woche war eine Delegation um Vermögenslandesrat Christian Bianchi und die HGV-Spitze im Kaiserhof auf Lokalaugenschein. <BR \/>Es sei das Innenleben des Gemäuers, das Sorgen bereitet. Das Grundproblem sei das alte Gemäuer des historischen Gebäudes. „Wir sind stolz auf unser historisches Gebäude, aber es hat eben auch seine Alterser-scheinungen und spielt nicht mehr überall mit“, sagt <b>Direktor Hartwig Gerstgrasser<\/b>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223805_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Mauerwände müssten aufgebrochen werden, Böden entfernt werden, weil es immer wieder zu Rohrbrüchen komme. „Daher braucht es eine Grundsanierung. Gleichzeitig möchten wir das Raumkonzept den heutigen didaktischen Erfordernissen anpassen wie beispielsweise Praxisräume sprich Küchen usw. Denn bei den Räumlichkeiten sind wir in den 1970er Jahren stecken geblieben. Es gilt unseren Kaiserhof an die aktuelle Didaktik und an unsere jungen Menschen anzupassen“, sagt Direktor Gerstgrasser.<BR \/><BR \/>Weil sich die Kosten auf stattliche 15,5 Millionen Euro belaufen, müssen Planung und Bauleitung auf EU-Ebene ausgeschrieben werden. „Auch das wird seine Zeit in Anspruch nehmen“, gibt der Kaiserhof-Direktor zu bedenken.<BR \/><BR \/>Derzeit besuchen rund 300 Oberschüler die Landeshotelfachschule. „Und was mich sehr freut, wir haben wieder mehr erste Klassen“, sagt Hartwig Gerstgrasser. <BR \/><BR \/>Hochbaulandesrat Christian Bianchi steht hinter dem Sanierungsprojekt. „Die Landeshotelfachschule Kaiserhof ist eine tragende Säule der touristischen Ausbildung in Südtirol. Mir ist es ein Anliegen, dass die Rahmenbedingungen dieser Ausbildung auch auf baulicher Ebene den heutigen Anforderungen entsprechen“, so Bianchi.<BR \/><BR \/> HGV-Präsident Manfred Pinzger unterstrich die Dringlichkeit. „Der Kaiserhof bildet den Spitzennachwuchs für Südtirols Hotellerie und Gastronomie aus, auf einem Niveau, das sich international sehen lassen kann. Umso wichtiger ist es, dass die Infrastruktur diese Exzellenz widerspiegelt. Die Schule ist ein Aushängeschild des Landes und verdient einen funktionalen und zukunftsfähigen Rahmen“, so Pinzger.