Kaiserin Sisis Höschen: Wer bietet mehr?

Den Startpreis für „3 Teile Leibwäsche aus der Sommergarderobe“ legte Hermann Historica in Grasbrunn auf 1000 Euro fest, wie es auf der Homepage heißt.Dazu sollten am heutigen Dienstag noch weitere Gegenstände an den Mann gebracht werden, die einst im Besitz der Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1889) waren. Darunter sind beispielsweise ein mit Wäsche gefüllter Reisekoffer oder ein goldenes Sofa.